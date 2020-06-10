أنغام تهنئ مديرة أعمالها والشرنوبي بعد عقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هنأت الفنانة أنغام، مديرة أعمالها راندا رياض، على عقد قرانها على الفنان محمد الشرنوبي.

ونشرت أنغام صورة للعروسين عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لحبيبة قلبي وأختي وحبيبي المحترم رندا رياض، ومحمد الشرنوبي، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

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وكان الشرنوبي قد أكد لـ"الخليج 365" منذ قليل خبر عقد قرانه على راندا رياض، الذي احتفل بخطبته لها في ديسمبر الماضي.

ثم نشر كل منهما صورا من جلسة التصوير الخاصة بعقد القران على إنستجرام.

يذكر أن محمد الشرنوبي أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.