وقعت الكارثة.. راغب علامة يعلق على الوضع الحالي بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعرب الفنان راغب علامة، عن استيائه من الوضع الذي وصل إليه لبنان، مؤكدة أنه يمر بكارثة.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏وقعت الكارثة وصار الدولار ٥٠٠٠ ليرة و ‎طار البلد ومن يحكمونا كل همهم احتلال المناصب! هم يعيشون في أبراجٍ مشيدة مش فارقة معاهم لو صار الدولار ب ٥٠،٠٠٠ ليرة".

وأضاف : " أموالنا معهم وبالدولار وضعوها في حساباتهم الخارجية.. فكل ما ازداد الفقر سيزدادون تحكماً بإذلال الناس. يا رب ارحم لبنان".

يذكر أن، الفنان راغب علامة احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ 58، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان "مابستسلمش"، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وهى من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء الدين.