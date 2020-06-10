أول تعليق من الشرنوبي وراندا رياض بعد عقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورًا من جلسة تصوير عقد قرانه على راندا رياض، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهذا ما فعلته أيضا راندا عبر حسابها.

وكتب الشرنوبي: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض❤️ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً

بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

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فيما كتبت راندا التعليق نفسه: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبي إن شاء الله ويخليك دايما سند و ضهر ليا".

وأضافت: "بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

وكان الشرنوبي قد أكد لـ"الخليج 365" منذ قليل خبر عقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، الذي احتفل بخطبته لها في ديسمبر الماضي.