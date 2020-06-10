محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد الشرنوبي صورًا من جلسة تصوير عقد قرانه على راندا رياض، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهذا ما فعلته أيضا راندا عبر حسابها.
وكتب الشرنوبي: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض❤️ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً
بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".
فيما كتبت راندا التعليق نفسه: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبي إن شاء الله ويخليك دايما سند و ضهر ليا".
وأضافت: "بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".
وكان الشرنوبي قد أكد لـ"الخليج 365" منذ قليل خبر عقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال أنغام، الذي احتفل بخطبته لها في ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الشرنوبي وراندا رياض بعد عقد قرانهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.