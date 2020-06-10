محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: أكد محمد الشرنوبي عقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام. وأوضح الشرنوبي لـ"الخليج 365" أن عقد القران تم بحضور أسرتي العروسين فقط. Advertisements

وأشار إلى أنهما ينتظران انتهاء الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كوورنا، لإتمام الزاوج. يذكر أن محمد الشرنوبي أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.

وسبق لمحمد الشرنوبي أن خطب المنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| عقد قران الشرنوبي وراندا رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.