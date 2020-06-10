عبير صبري توجه رسالة لزوجها: "وحشتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رسالة لزوجها، الذي تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في منعها من رؤيته منذ 3 أشهر، بسبب توقف حركة الطيران.

ونشرت "عبير" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها المحامي أيمن البياع، وعلقت: "وحشتني، ادعوا الطيران يرجع تاني، وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته وحبايبه".

يذكر أن عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.