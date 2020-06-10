عبدالرحيم كمال يدافع عن حقوق الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافع الفنان عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن حقوق الحيوانات وما تتعرض له على "السوشيال ميديا".

وكتب: "من الحاجات المزعجة جدا بالنسبالي إني أشوف فيديو حد ملبس فيه قط أو كلب لبس بني آدمين، ملبسه جاكت ونضارة وفيه حالة إجبار كده إن يخليه يمشي على رجليه ويرفع إيديه لفوق".

وتابع: "ألاقي لايكات كتيرة وأنا شايف إن ده شيء مقرف وغير أخلاقي، وإن من الإنسانية إننا نحترم الحيوان بشكله وطبعة وحيوانيته".

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فيما أعاد الفنان فتحي عبدالوهاب تغريد "التويتة".

يذكر أن آخر أعمال الكاتب عبدالرحيم كمال، مسلسل "القاهرة كابول"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع.