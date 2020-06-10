مصطفى درويش يجري تحليل كورونا.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر أحد أصدقاء الفنان مصطفى درويش، عبر صفحة الأخير الرسمية بموقع فيسبوك، صورة له أثناء سحب عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد.

وعلق صديقه: "تم أخذ عينة للتحليل، وإن شاء الله خير بإذن الله، نتيجة التحليل تطلع كويسة ويكون دور برد شديد وتبقى زي الفل، ربنا يحميك ويبعد عنك كل سوء يارب".

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وكان مصطفى درويش، قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أمس: "أنا تعبان، عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجة، اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".

يذكر أن مصطفى درويش شارك في سباق دراما رمضان المنصرم بالمسلسل الكوميدي "بـ 100 وش"، وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، دنيا ماهر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.