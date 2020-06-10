تحويل رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" لمسلسل تليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقد المنتج ممدوح سبع رئيس مجلس إدارة شركة فيلم فاكتوري للإنتاج السينمائي، اتفاقا مع الروائية الدكتورة ريم بسيوني لتحويل روايتها الأخيرة "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" الحاصلة علي جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة لمسلسل درامي.

ويأتي ذلك بعد نجاح شركة فيلم فاكتوري في تقديم مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبدالمجيد الذي حقق نجاحا كبيرا على المنصات الرقمية.

الرواية تضم ثلاثة أجزاء مطبوعة في كتاب واحد تعتمد كلها علي سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وذبح طومان باي، وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة، يقوم السرد في الرواية بأجزائها الثلاثة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الإجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك علي الحكم بعد إنتهاء الحكم الأيوبي.

ومن جانبه، أكد المنتج ممدوح سبع في بيان صحفي، أنه سمع عن الرواية في شهر رمضان بالإضافة إلى توصية العديد من أصدقائه بقراءتها بالإضافة إلى ما كتب عنها الأمر الذي حمسه بشكل كبير لهذا النوع من الروايات والتي لا تستهويه عادة، ولكن سرعان ما أعجب بها وبطريقة السرد وغزل الأحداث مابين وقائع التاريخ والرومانسية التي تمكنت أن تقدمها الروائية ريم بسيوني بطريقة بسيطة وسلسة.

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وأَضاف: "هذا ما حمسني للعمل علي الرواية والبحث عن كاتبتها للتواصل معها لشراء حقوق تحويلها إلى عمل درامي تليفزيوني، وعقدت مع الدكتورة ريم عدد من اللقاءات لتوضيح عدد من الأمور والاتفاق علي الخطوط العريضة قبل التوقيع".

وقالت الدكتور ريم بسيوني، إن كتابة هذه الراوية استغرق 3 سنوات، حتى صدرت في الاسواق، منوهة أنه العمل السابع لها، وأنها لم تتخيل أن يتم تحويلها إلى عمل فني، وأضافت: "سعدت كثيرا بعد التواصل الذي تم مع المنتج ممدوح سبع، وحماسه لنقل سيرة المماليك وكل تفاصيل تلك الحقبة المجهولة من التاريخ للجمهور بكل تفاصيلها، خاصة وأنه لم يتم تناولها في عمل فني من قبل بهذا الشكل، من خلال قصة بناء مسجد السلطان حسن".

وعن سبب تقديمها لهذه الفترة تحديدا في الرواية قالت: "اخترت العصر المملوكي لاهتمامي بالعمارة المملوكية بشده منذ أن زرت جامع السلطان حسن ولهذا درست كل ما يخص العمارة المملوكية لثلاث سنوات متتالية باللغة العربية والإنجليزية – كما أن فترة حكم المماليك لمصر والتي تقدر بأكثر من ثلاثمائة عام هي أكثر الفترات التي لم تأخذ حقها في السرد الأدبي بالرغم من النهضة الشاملة التي شهدتها مصر فيها مما شجعني على أخذ تلك الخطوة".

وأكد المنتج ممدوح سبع أن هناك العديد من المراحل التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة، وأولها الاتفاق مع سيناريست يكون ملما بتلك المرحلة التاريخية ليتم تحويل الرواية لسيناريو وحوار، وأيضا مخرج كبير يتناسب مع حجم العمل لإجراء تعديلات بما تتماشى مع تنفيذه وترشيح باقي فريق العمل سواء أمام الكاميرا أو ورائها، وسيكون 2022 موعد مبدئي لعرض الجزء الأول من العمل، وانتهاء كتابة جزء كبير من السيناريو على نهاية العام الحالي.