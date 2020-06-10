تراند اليوم : أسرة الفنان "شكري سرحان" تكشف هذه المفاجأة

وذكرت صحيفة صدى السعودية أن قصة حياة الفنان الراحل شكري سرحان في طريقها للخروج إلى النور بعد التعاقد مع شركة إنتاج كبرى.
وبحسب الصحيفة فإن القصة ستؤرخ لأهم حقبة فنية في تاريخ مصر، والتي زخرت بكم هائل من نجوم الفن في ذاك الوقت، أمثال عمر الشريف ورشدي أباظة وفاتن حمامة وشادية ومريم فخر الدين وغيرهم.
المسلسل الجديد سيتناول الحياة الشخصية لشكري سرحان منذ مولده في محافظة الشرقية.
وكانت بداية انطلاقه للأضواء من خلال فيلمه ابن النيل مع المخرج يوسف شاهين لتتوالى البطولات والنجاحات المليئة بالأسرار والمفاجآت والتي تتخللها أيضا إخفاقات في بعض الأحيان .
وكان الفنان الكبير قد حصل على جائزة أفضل ممثل في تاريخ السينما قبل وفاته بعام واحد تتويجا لمشواره الممتد من عام ١٩٥٠ حتى رحيله في العام ١٩٩٧م.