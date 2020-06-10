شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره صور زفافه بـ راندا رياض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وعلق الشرنوبي على الصور قائلاً:" الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياضربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً"
وعن حفل زفافه البسيط :"بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالمكله بيواجهها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".
يذكر أن الشرنوبي يشارك في الوقت الحالي درامياً بمسلسل "ليه لأ" مع مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم"أمينة خليل، هاني عادل، هالة صدقي، شيرين".
كانت هذه تفاصيل خبر "احتفلنا في حديقة المنزل"..أول رد للشرنوبي على حفل زفافه البسيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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