فيديو .. دوين جونسون يعطي درسًا في كيفية تقوية المناعة ضد كورونا

نشر النجم العالمي دوين جونسون بطل اتحاد الدبليو دبليو إي لمصارعة المحترفين، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعطى ذا روك من خلاله بعض النصائح حول كيفية تقوية جهاز المناعة ضد فيروس كورونا،

قائلًا: الكثير من الطاقة القتالية في العالم .. القتال من أجل المساواة، ومحاربة كوفيد 19 علاوة على ذلك، نعود أخيرًا إلى وظائفنا ، ونمارس الرياضة في صالاتنا الرياضية ونستند إلى معيارنا الجديد.

وأضاف دوين جونسون قائلًا: مفتاح النجاح هو التأكد من أنك تأخذ معززات المناعة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، و سلسلة الأحماض الأمينية المشبعة لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، وإن تعزيز مناعتنا هو سلاحنا السري عندما نعود إلى عالمنا الجديد. حظًا طيبًا ويجب أن نصبح القادة الذين نبحث عنهم.

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يذكر أن النجم دوين جونسون ينتظر عرض فيلم Black Adam، وهو من تأليف أوتو بيندر، وإخراج جومي كوليت سيرا.