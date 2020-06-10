احتفل الفنان محمد الشرنوبي، منذ قليل، بزفافه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، واقتصر الحضور على أقارب العروسين فقط تبعاً للإجراءت الإحترازية للوقاية منوباء كورونا.
ارتدت راندا فستانًا قصيرًا باللون الأبيض ذات تصميم بسيط من المصمم البناني زهير مراد، والتقطا بعض الصورالتذكارية لحفل الزفاف وسط عدد من المناظر الطبيعية.
يأتي حفل الزفاف بعد إعلان خطبتهما في ديسمبر الماضي بعد قصة حب جمعتهما، ويعرض حالياً مسلسل "ليه لأ" أحدث أعمال الشرنوبي الدرامية بمشاركة أمينة خليل وهاني عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور..زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.