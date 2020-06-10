صور..زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، منذ قليل، بزفافه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، واقتصر الحضور على أقارب العروسين فقط تبعاً للإجراءت الإحترازية للوقاية من

ارتدت راندا فستانًا قصيرًا باللون الأبيض ذات تصميم بسيط من المصمم البناني زهير مراد، والتقطا بعض الصور

التذكارية لحفل الزفاف وسط عدد من المناظر الطبيعية.

يأتي حفل الزفاف بعد إعلان خطبتهما في ديسمبر الماضي بعد قصة حب جمعتهما، ويعرض حالياً مسلسل "ليه لأ" أحدث أعمال الشرنوبي الدرامية بمشاركة أمينة خليل وهاني عادل.

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