"كورونا تنتهي ونحتفل كلنا".. الشرنوبي يحتفل بعقد قرآنه بـ"الكمامات"

احتفل الفنان محمد الشرنوبى، اليوم بعقد قرانه، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط.

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورًا من عقد القرآن، وكتب عليها "الحمدلله الذي تتم

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بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجتي حبيبتي راندا رياض، وبنعتذر لكل الناس على عدم حضورهم نظرًا لظروف كورونا وخوفًا عليكم جميعاً وتم عمل فوتو سيشن بحضور الأسرتين ففط وإن شاء الله بعد الأزمة نحتفل جميعاً".

يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.