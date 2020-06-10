احتفل الفنان محمد الشرنوبى، اليوم بعقد قرانه، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط.
نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورًا من عقد القرآن، وكتب عليها "الحمدلله الذي تتم
يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا تنتهي ونحتفل كلنا".. الشرنوبي يحتفل بعقد قرآنه بـ"الكمامات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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