فيديو.. لورين جراي في كواليس تصوير Cake

طرحت الفنانة العالمية لورين جراي فيديو كواليس تصوير كليب Cake، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة لورين جراي طرحت أخيرًا كليب بعنوان cake، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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