وفاة والدة شيكو بعد اشتباه إصابتها بكورونا

توفيت والدة الفنان شيكو بعد إشتباها بإصابتها كورونا، حيث نعها الموزع ميدو مزيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وصرح ميدو ناعيًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، الدوام لله توفيت إلى رحمة الله والدة أخونا الفنان شيكو، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ربنا يصبرك ويهون

عليك .لا إله إلا الله.





وكان الفنان شيكو نشر فيديو يستغيث من خلاله بجميع زملائه من نجوم الفن وجمهوره بأن والدته تحضتر، ورغم تعاطف معه الكثيرين إلا أن ساعده القليلن.

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يذكر أن الفنان شيكو طرح مؤخرًا كليب إفرح يلا، وهي من

كلمات وألحان تومي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.



وكان طرح شيكو أيضًا ألبوم بعنوان 6 ساعات، وهو من إنتاج تركي ميديا هاوس وتوزيع مزيكا، وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين، منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقى وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه، وصور منه أغنيتين، وهما: أبو شكة، ولك يوم يا ظالم.