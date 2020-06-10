عايدة الكاشف تكشف للوفد عن الفرق بين العمل داخل مصر وخارجها

كشفت الفنانة الشابة عايدة الكاشف عن رأيها في الأختلافات بين العمل داخل مصر وخارجها، فلقد قامت الكاشف بالاشتراك في فيلم هندي كذلك فيلم وثائقي أمريكي فضلًا عن اشتراكها في أكثر من مسلسل مصري آخرهم " ليه لأ " والذي يعرض حاليًا.
أوضحت الكاشف أبرز الاختلافات بين العمل داخل وخارج مصر في تصريح خاص لها لبوابة الوفد حيث اعربت أن مساحة الحرية المسموح بها هي الأهم، ففي الهند كان يتم التصوير في الشوارع باستمرار بدون اعتراض من أي شخص، كذلك هناك مساحة
يذكر أن عايدة الكاشف تشارك حاليًا في مسلسل ليه لأ وهو من بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، هاني عادل وغيرهم، المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج مريم أبو عوف.
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