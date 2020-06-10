فن ومشاهير

معتصم النهار في جلسة تصوير جديدة بمعايير عالمية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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ونالت صور معتصم النهار آلاف “الإعجابات” والتعليقات، كما اقتحمت صفحات الصور الأكثر تداولًا عبر موقع “إنسغرام” الشهير.

يظهر معتصم النهار في الصور بإطلالات متنوعة ومختلف عن إطلالاته السابقة، في لقطات مميّزة عكست رؤية إخراجية اعتدنا عليها في الجلسات التصويرية التي يعقدها نجوم الغرب.

ونشر معتصم النهار فيديو ظهر فيها خلال الجلسة التصويرية عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام”، كاشفًا عن الأجواء العفوية التي سيطرت على الكواليس.

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على صعيد آخر، يستكمل معتصم النهار تصوير مسلسله الجديد “من الآخر” في لبنان والعمل من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا ويشارك في فيه عدد من النجوم نذكر من بينهم ريتا حايك، بديع أبو شقرا، رولا حمادة وسينتيا سامويل.

من جهة أخرى، قال الفنان السوري معتصم النهار إنه غير راض عن النتيجة النهائية لمسلسل “أحلى أيام 3” تأليف طلال مارديني وإخراج سيف الشيخ نجيب الذي عُرض على الشاشات التلفزيونية في رمضان 2020.

وكشف النهار في لقاء إعلامي مع الفنان سيف الدين سبيعي أنه لم يتم الاعتناء بمسلسل “أحلى أيام” بشكل جيد على الرغم من أن طاقم العمل بأكمله من ممثلين ومخرج وكاتب بذلوا أفضل طاقة لديهم من أجل هذا العمل الفني.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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