هل ستتزوّج الفنانة أصالة نصري للمرّة الثالثة؟ بث مباشر كشف الأسرار

وكانت قد أعلنت عنه سابقاً بالقول “تجربة فريدة، فيها شكل من أشكال الإعتراف. رح نبحر سوا بكوامن النفس البشريّة، بلكي بنقدر سوا ننفض عن روحنا غبرة هالمعركة الّلي خلقنا فيها”.

وكشفت أصالة نصري في البث المباشر الكثير من الأسرار، فقالت إنّ تجربة طلاقها من المخرج طارق العريان جعلتها تعرف انها قادرة على نسيان مشاكلها في أوقات عملها فتتحوّل إلى شخص ثان عند الصعود إلى المسرح.

ولكن هل ستتزوّج أصالة للمرة الثالثة بعد طلاقها؟ تجيب الفنانة السورية بنفي رغبتها في الزواج على الإطلاق بعد انفصالها عن طارق العريان، وذلك بعدما اختبرته في طلاقها الأخير.

وانتشرت سابقاً أنباء تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول ارتباط أصالة بطبيبها فادى نصر، بعد الانفصال الأشهر فى الوسط الفنى عن زوجها طارق العريان بعد زواج استمر لما يقرب من 14 عاما .

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وردت الإعلامية بوسى شلبى على تلك الأخبار، بحكم أنها من الشخصيات المقربة من النجمة السورية أصالة بالإضافة إلى الدكتور فادى نصر، ونشرت عبر حسابها الشخصى على إنستجرام فيديو أثناء إجراء حوار مع فادى نصر الطبيب الخاص بالفنانة أصالة من داخل عيادته بالرياض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر أخبار عن زواج وارتباط الفنانة أصالة، إذ رد طبيب التجميل فادي نصر، علي خبر ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري بعد انتشار لصور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصر في مقطع فيديو أذاعته فضائية “المحور” سابقاً، إنه متزوج ولديه أبناء وما يتردد مجرد شائعات، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصطاد فى الماء العكر، ويريدون الحديث فى أى شيء.

وتابع :” تواصلت مع الفنانة أصالة بعد انتشار الشائعة وقولت لها ” تعالى نتجوز بقى .. ولازم نخلص الموضوع ده .. ويكون حقيقى بعد الشائعة”، مشيرا إلى أن الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا كانت بعد إجراء عملية لها.