أول تصريح جريء للفنانة نيللي كريم بعد خطوبتها على رجل الأعمال المصري عمر إسلام

وتداول عدد كبير من متابعي النجمة المصرية أو تصريح لها بعد إعلان خطوبتها والضجة التي رافقت الأمر، خاصة بعد نشرها لصورتها على “إنستجرام” وهي تمسك بيد رجل، دون الكشف عن هويته.

وجاء في التعليق المنتشر لنيللي “أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حالياً، وأستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء”.

وكانت نيللي أكدت في تصريحات صحافية أن الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن الخطوبة جاءت بعد أن جمعتها قصة حب برجل الأعمال المصري، وحدث بينهما تفاهم في وجهات النظر، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة عنه مغلوطة، من بينها عمره.

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وأعلنت النجمة المصرية نيللي كريم، خطوبتها على رجل الأعمال المصري عمر إسلام من خلال تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام بعد صورة نشرتها تسببت في حيرة الجمهور.

وحسمت النجمة المصرية الجدل الذي أحاط بها الفترة الماضية، وأقيم حفل عائلي اقتصر على 4 أفراد من كل عائلة، احتراماً لإجراءات الوقاية من كورونا التي تتخذها مصر، والزواج نهاية الصيف الجاري.

وكانت نيللي كريم قد نشرت صورة وهي تمسك يد شخص لكن من دون الكشف عن هويته، مؤكدة في لقاء صحفي سابق أنها تعيش علاقة حب لكنها لم تصل لمرحلة الارتباط بعد.