تراند اليوم : مابين فرحة وإستغراب.. محمد رياض يعلق علي عرض لن أعيش في جلباب أبي – شاهد

رغم مرور 25 عاما على عرضه لأول مرة عبر التليفزيون المصري، لا يزال مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” يحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علق الفنان محمد رياض، على تفاعل الجمهور الآن مع المسلسل، بالتزامن مع عرضه على dmc drama، كاتبا عبر عبر حسابه على Facebook: “أنا مستغرب جدا من رد الفعل اللي عامله مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) وكأنه بيعرض للمرة الأولى”.

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“لن أعيش في جلباب أبى” مسلسل اجتماعي مصري أنتج عام 1995، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية. من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق. وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.