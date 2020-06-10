تراند اليوم : الأهلوية نجحوا في دفع أحمد شوقي للإستقالة مهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء، قبول استقالة مديره الفني الجديد الناقد أحمد شوقي، بعد أيامٍ قليلة على خبر تعيينه في المنصب، الأمر الذي أثار استياء عدد من مشجعي النادي الأهلي المصري، الذين وصفوه بـ”المتطرف”، وقادوا حملةً الكترونية ضده، لثني المهرجان عن قراره.
وأتى الإعلان عن قبول استقالة شوقي، في تدوينة نشرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، جاء فيها: “قام الناقد أحمد شوقي بتقديم استقالته، بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 42، والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر… من جانبها قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد اجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة”.
وتوجهت إدارة المهرجان مُمثلة في رئيسه المنتج والسيناريست محمد حفظي، واللجنة الاستشارية العليا، بالشكر لشوقي “لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة”.
سبب غضب الأهلاوية أن أحمد شوقي وصف شهداء ستاد بورسيعد بالنافقة .
وأكدّ مهرجان القاهرة السينمائي “التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ 42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة، مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان، مثل التعددية، وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة، وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم، والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية.”