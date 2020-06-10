تراند اليوم : بنت فريد شوقي تتعرض للتنمر بسبب إصابتها بكورونا – فيديو

عبير فريد شوقي عن المواقف السيئة التي تعرضت لها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها لا تدري كيف انتقلت لها عدوى المرض، رغم أنها لم تخرج من منزلها سوى مرة واحدة طوال الشهور الماضية.

أوضحت عبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أنها خرجت من المنزل يوم الخميس الماضي، وبدأ ظهور الأعراض يوم السبت الذي يليه، بدءا من الصداع ثم ارتفاع درجة الحرارة ثم آلام الجسم وفقدان حاستي التذوق والشم، فضلا عن السعال المستمر.

أضافت أنه بعد إجراء التحاليل، وصف لها الطبيب بروتوكول العلاج الذي أعلنته وزارة الصحة، لكن لم تجد أي من الأدوية التي وصفها الطبيب في الصيدليات، قائلة: “ملقتش ولا دوا من بروتوكول العلاج موجود في الصيدليات.. طب أجيبهم منين؟!.. قالولي على أبليكششن صحة مصر.. عملت ده لكن محدش تواصل معايا.. كتبت على الفيس بوك إني محتاجة أدوية كذا.. في ناس ردت وقالوا هيجبوهم ومحدش جاب حاجة.. فابتديت الجأ للسوق السودا اللي الأسعار فيها أضعاف.. طب الناس العادية اللي متعرفش سوق سودا ولا معاهم فلوس يجيبوا منين؟!”.

في نفس السياق، كشفت ابنة فريد شوقي عن تعرضها للإهانة من أحد الصيادلة، موضحة أنها تعاني من حساسية الصدر وكانت بحاجة ماسة للعلاج، فالتزمت بكل الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافات، وتوجهت لإحدى الصيدليات لشراء علاج حساسية الصدر، موضحة أنها وقفت على مسافة بعيدة وأخبرت الصيدلي أنها مصابة بفيروس كورونا، حتى يأخذ احتياطاته أيضا، فما كان منه إلا أن انفعل وعاملها معاملة سيئة للغاية.

تابعت: “الصيدلي تعامل معايا بمنتهى قلة الأدب والحقارة كأني جرب داخل عليه.. قولتله طب اديني الحقن بتاعتي لأني محتاجاها وهمشي كان فاضل شوية ويرميها في وشي.. رغم إني لابسة ماسك والجوانتي وبعيد عنه.. لما ده التعامل ومن طبيب يبقا طبيعي الناس تخبي مرضها وميقولوش إنهم مصابين”.