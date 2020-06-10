تراند اليوم : كل ماتكبر تحلو.. الأسود يليق برانيا يوسف في أحدث ظهور لها – شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة بفستان أسود طويل من حديقة منزلها، كما ارتدت الكاب والنظارة.

نالت الصورة إعجاب كثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

Advertisements

قمر يا رانيا ، ايه الجمال دا بس ، كل ما تكبري بتحلوي

عرض لرانيا يوسف مؤخرا في دور العرض السينمائية، فيلم “صندوق الدنيا” الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج.

وشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات.‎‎