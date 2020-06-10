تراند اليوم : رواية “أولاد الناس.. ثلاثية المماليك” تتحول إلى مسلسل

تعاقد المنتج المصري ممدوح سبع، مع الروائية المصرية الدكتورة ريم بسيوني، لتحويل روايتها الأخيرة “أولاد الناس.. ثلاثية المماليك” الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020، من المجلس الأعلى للثقافة، إلى مسلسل درامي.

وتعد تلك الرواية، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها عام 2018، ويأتي ذلك بعد نجاح فيلم فاكتوري في تقديم مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبد المجيد، حيث حقق نجاحا كبيرا على المنصات الرقمية.

وتتكون الرواية من 3 أجزاء مطبوعة في كتاب واحد تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة.

ويعتمد السرد في الرواية بأجزائها الثلاثة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي، يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها، في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

من جانبه، أكد المنتج ممدوح سبع، أنه سمع عن الرواية في شهر رمضان 2020، بالإضافة إلى توصية العديد من أصدقائه بقراءتها بالإضافة إلى ما كتب عنها، الأمر الذي حمسه بشكل كبير لقراءة هذا النوع من الروايات والتي لا تستهويه عادة، ولكن سرعان ما أعجب بها وبطريقة السرد وغزل الأحداث مابين وقائع التاريخ والرومانسية التي تمكنت أن تقدمها الروائية ريم بسيوني بطريقة بسيطة وسلسة.

وأَضاف: “هذا ما حمسني للعمل علي الرواية والبحث عن كاتبتها للتواصل معها لشراء حقوق تحويلها إلى عمل درامي تليفزيوني، وعقدت مع الدكتورة ريم عدد من اللقاءات لتوضيح عدد من الأمور والإتفاق علي الخطوط العريضة قبل توقيع الإتفاق”.

بينما قالت الدكتور ريم بسيوني، إن كتابة هذه الراوية استغرق 3 سنوات، حتى صدرت في الاسواق، منوهة أنه العمل السابع لها، وأنها لم أتخيل أن يتم تحويلها إلي عمل فني.

وأضافت: “سعدت كثيرا بعد التواصل الذي تم مع المنتج ممدوح سبع، وحماسه لنقل سيرة المماليك وكل تفاصيل تلك الحقبة المجهولة من التاريخ للجمهور بكل تفاصيلها، خاصة وأنه لم يتم تناولها في عمل فني من قبل بهذا الشكل، من خلال قصة بناء مسجد السلطان حسن والذي بناه محمد بن بيليك المحسني”.

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وعن سبب تقديمها لهذه الفترة تحديدا في الرواية، قالت: “اخترت العصر المملوكي لإهتمامي بالعمارة المملوكية بشده منذ أن زرت جامع السلطان حسن ولهذا درست كل مايخص العمارة المملوكية لثلاث سنوات متتالية باللغة العربية والإنجليزية”.

وأوضحت أن فترة حكم المماليك لمصر والتي تقدر بأكثر من ثلاثمئة عام هي أكثر الفترات التي لم تأخذ حقها في السرد الأدبي بالرغم من النهضة الشاملة التي شهدتها مصر فيها مما شجعني علي أخذ تلك الخطوة.

وأكد المنتج ممدوح سبع، أن هناك العديد من المراحل التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة، وأولها الإتفاق مع سيناريست يكون ملما بتلك المرحلة التاريخية ليتم تحويل الرواية لسيناريو وحوار.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق مع مخرج كبير يتناسب مع حجم العمل لإجراء تعديلات بما تتماشي مع تنفيذه وترشيح باقي فريق العمل سواء أمام الكاميرا أو ورائها، وسيكون 2022 موعد مبدئي لعرض الجزء الأول من العمل، وإنتهاء كتابة جزء كبير من السيناريو علي نهاية العام الحالي.