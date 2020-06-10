تراند اليوم : إيمان العاصي تطمئن جمهورها بهذة الصورة : شفيت تماما من الفيرس

شاركت الفنانة إيمان العاصى الجمهور بصورة نتيجة آخر مسحة لفيروس كورونا، والتي أجرتها نهاية مايو الماضي.

ووفقا للصورة التي نشرتها العاصي عبر حسابها على Instagram، فإن النتيجة التي أجرتها يوم 29 مايو الماضي، في مستشفي 6 أكتوبر المركزي التابعة لوزارة الصحة، تؤكد شفائها تماما من الفيرس.

كانت الفنانة إيمان العاصي قد أعلنت عن تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا المستجد “COVID-19” بعد اكتشافها إصابتها بنهاية شهر رمضان.

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أوضحت إيمان العاصي في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram أن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.