تراند اليوم : عمرو سلامة يتذكر والده بكلمات مؤثرة : عايش في قلبي للأبد – صورة

المخرج عمرو سلامة على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقفه الحياتية ومناقشتهم في الأفكار التي تدور في ذهنه.

نشر عمرو سلامة عبر حسابه على Instagram مجموعة من الصور تجمعه مع والده الراحل تزامنًا مع ذكرى ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي فارق هذه الحياة ليعيش إلى الأبد في قلبي”.

أضاف: “قالوا أن الأمر يكون أفضل بعد مرور سنة، لكن مرت 3 سنوات منذ رحيلك ومازال لدي نفس الشعور”.

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يذكر أن عمرو سلامة يستعد حاليًا لإخراج مسلسل “ما وراء الطبيعة” من بطولة أحمد أمين وروزالين البيه عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ومن إنتاج شبكة Netflix.