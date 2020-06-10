بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

إيمان العاصي، قالت إن نتيجة تحليلها الأولى كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.

وأضافت أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي شخص وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.

وتابعت، أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للآخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.

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كما أكدت أن المتعافين من فيروس كورونا لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.

كما تحدثت عن الأعراض التي أصابتها وهي فقدان حاستي الشم والتذوق إلى جانب شعور بتكسير في العظام والقيء، وهي الأعراض التي تجاوزتها جميعًا الآن، وأن تحاليلها كلها أكدت أنها أصبحت حالة سلبية، مطالبة مروجي الشائعات بالتوقف عن الحديث عنها ومراعاة أنهم بذلك قد يصيبوا البعض بالخوف من الإفصاح عن إصابتهم بالفيروس خوفًا من النبذ، وهو ما قد يمنع المخالطين للمصابين من إجراء التحليل ونقل العدوى للآخرين.

عادت إيمان العاصي لتؤكد أنها أمضت 8 أيام في العزل بعد معرفتها أن حالتها سلبية، وأنها لم تخالط الآخرين سوى يوم الأحد الماضي وهي متبعة الكثير من إجراءات الوقاية رغم أنها متعافية، وأكدت على استعدادها للتبرع ببلازما الدم اللازمة لعلاج المرضى في المستشفيات بأكبر كمية تسمح بها وزارة الصحة.

اختتمت إيمان العاصي حديثها بتوجيه الشكر إلى كل من ساندوها خلال الأيام الماضية سواء بالدعم المعنوي أو من خلال إرسالهم وجبات الطعام إلى منزلها، متمنية السلامة للجميع وزوال جائحة فيروس كورونا.