بريانكا شوبرا متهمة بالنفاق بسبب منشور عن العنصرية الأمريكية

متابعة بتجـــــــــرد: اتُّهمت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، إلى جانب نجوم آخرين في بوليوود بأنهم “منافقون وجبناء”، بعد التحدث علنًا ضد العنصرية ودعم الاحتجاجات العالمية على قتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شوبرا وغيرها من نجوم الصف الأول من ذوي الأصول الهندية، يخجلون من لون بشرتهم الداكنة، وانضموا إلى حملات الترويج لكريمات تفتيح البشرة، إلى جانب رفضهم إدانة معاملة الأقليات في الهند، ومعظمهم من المسلمين، بينما كانوا يحتجون على مقتل جورج فلويد.

وكانت نجمة “ماري كوم” قد غردت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” احتجاجًا على وفاة جورج فلويد، الذي توفي في حجز الشرطة بعد أن ركع ضابط أبيض على عنقه لما يقرب من تسع دقائق.

وكتبت شوبرا (37 عامًا): “علينا إنهاء الحروب العرقية هنا في الولايات المتحدة وحول العالم.. أينما نعيش، مهما كانت الظروف، لا أحد يستحق أن يموت، خاصةً على يد شخص آخر بسبب لون بشرته”.