جان يامان يثير الجدل بمشاهد جريئة من مسلسله الجديد “السيد الخطأ”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الشركة التركية Gold Film الإعلان الترويجي الأول لمسلسل “السيد الخطأ” بطولة النجم التركي جان يامان.

الإعلان ومنذ عرضه أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر الترند قي إسبانيا واليونان والبرازيل وإيطاليا، ورغم ذلك تعرّض جان يامان لانتقادات كثيرة، بسبب ظهوره في بعض اللقطات بمشاهد اعتبرت جريئة، حيث اعتبر البعض أن شهرة يامان “قائمة على هذه النوعية من المشاهد وعرض لعضلاته”.

وكان الناقد التركي مصطفى دوغان انتقد جان يامان واتهمه بتقليد زميله كيفانج تاتليتوغ، إذ قال إنه من الواضح أنّ “يامان متأثّر كثيراً بكيفانج تاتليوغ لدرجة أنه أصبح يقلّده في كل شيء، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن لجان تقليده هو أداء كيفانج وتمثيله”.