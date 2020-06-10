ليونيل ريتشي يتعاون مع “ديزني” لإنتاج فيلم موسيقي

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت وسائل إعلامية أمريكية الثلاثاء أن المغني الأمريكي ليونيل ريتشي يتعاون مع استوديوهات والت ديزني لإنتاج فيلم موسيقى مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي. وأفادت مجلة فارايتي أن المشروع الجديد يحمل اسم «أول نايت لونج» وهو اسم أشهر أغاني ريتشي التي صدرت عام 1983. وتردد أن الكاتب بيتي شياريلي، الذي يشتهر بأفلام «كريزي ريتش آشيان» و «ذا بربوزل»، سوف يقوم بكتابة سيناريو الفيلم. ولم تعلق ديزني أو ريتشي على هذا المشروع. ويشار إلى أنه تم بيع أكثر من 90 مليون أسطوانة لريتشي طوال مسيرته، كما حاز على 4 جوائز غرامي.

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