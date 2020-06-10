هايدي كلوم: أرغب في إنجاب طفل خامس

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت العارضة والممثلة الألمانية هايدي كلوم للممثلة صوفيا فيرجارا أنها ترغب في إنجاب طفل خامس، قائلة إن 4 أطفال لا يكفون.
الاعتراف الذي أقرت به كلوم (47 سنة) حدث أثناء مشاركتها فيرجارا (47 سنة) لجنة تحكيم مسابقة أمريكا جوت تالانت الشهيرة، بعد أن شاهدت عرضاً لطفل أمريكي أثار إعجابها وحنينها للإنجاب والأمومة.
وكانت الدهشة هي ردة فعل الممثلة الأمريكية التي قالت لكلوم: طفل! لديك 4 بالفعل!
وأنجبت كلوم 4 أطفال هم ليني 15 سنة، هنري 14 سنة، جوهان 13 سنة، ولو 10 سنوات، وهي متزوجة من عازف الغيتار توم كلوتز الذي يصغرها بـ17 عاماً وذلك في العام الماضي.
وكانت متعددة المواهب كلوم قد تزوجت لأول مرة من المصمم ريك بيبينو، في عام 1997، واستمر زواجهما 5 سنوات، ثم ارتبطت بقصة حب مع الإيطالي فلافيو برياتوري مدير فريق رينو في فورمولا 1، وأنجبت منه ابنتها الكبرى هيلين أو ليني.
وتزوجت كلوم بعد ذلك مباشرة من المطرب الأمريكي سيل في عام 2005 وأنجبت منه 3 أطفال قبل أن ينفصلا في عام 2012.
ورغم شهرتها العالمية كعارضة أزياء، إلا أن كلوم مارست التقديم التلفزيوني، وتدير عدة شركات، إضافة إلى تصميم الأزياء، والغناء والتأليف وأخيراً التمثيل.
وشاركت الحسناء الألمانية في عشرات الأفلام، من بينها حياة وموت بيتر سيلر، زولاندر، ربات بيوت بائسات، أوشين 8.
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