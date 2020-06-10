كانجي جيراك يستعد لإطلاق أغنية بعنوان “حبيبي”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان الفرنسي كانجي جيراك عن استعداده لإصدار أغنية جديدة بعنوان “حبيبي”. وقال جيراك أن الأغنية ستبصر النور يوم 11 حزيران الجاري. جدير بالذكر أن كانجي جيراك هو فنان فرنسي، و هو الفائز في الموسم الثالث من مسابقة الغناء “ذا فويس” الفرنسية كجزء من فريق ميكا؛ واشتهر جيراك في أغنيات عدة منها Andalouse، Color Gitano وغيرهما.

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