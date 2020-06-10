قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران لا تزال تدعم مليشيات الحوثي ولا مصلحة لها في استقرار اليمن المزيد

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي، الأربعاء، إن إيران لا تزال تدعم مليشيات الحوثي الانقلابية ، و=ليس لها مصلحة في استقرار اليمن.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن المملكة العربية السعودية تقود جهودًا فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد العربي.

وعن النظام الإيراني والتجارب النووية، قال ماكينزي إن النظام الإيراني يهمل حماية شعبه من فيروس كورونا ويركز جهوده على تجارب الصواريخ الباليستية وأنشطة الحرس الثوري.

والأسبوع الماضي، اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي مليشيات الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.



كما اتهم المجلس مليشيا الحوثي بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني.

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وسبق ذلك أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية،أن تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إن مليشيات الحوثي تمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها من الشعب اليمني.

وأضاف خلال مشاركته، خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته السعودية، إن المليشيا الانقلابية تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين، بلغت 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري".