هل تتزوج أصالة بعد طلاقها من طارق العريان؟

نفت الفنانة أصالة نصري رغبتها في الزواج على الإطلاق وذلك بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان التي أنفصلت عنه مطلع 2020. وشددت أصالة الى أنها ترغب في غلق الموضوع بعد ما قاسته في الانفصال الآخير وذلك في حديث مباشر عبر انستغرام.

وكانت اصالة قد اتخذت من حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً لتعلن رسمياً انفصالها عن زوجها بعد 14 عاماً من الزواج والحب.

نذكر ان أصالة نصري تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005. والثانية في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في 2011، وفي 6 كانون الثاني/يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت قائلة: “صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.