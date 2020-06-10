صبا مبارك: كنت قلقة جدا من عدم تقبل الجمهور لشخصيتي بهذا الشكل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن دورها في المسلسل الخليجي "حارس الجبل" الذي تعود من خلاله لدور البدوية بعد 5 سنوات من الغياب، مشيرة إلى أنها تجسد دور "رمال"، وهي فارسة مغوارة تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُمي بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعًا، وأمراضًا وجفافًا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم العرب هم عبدالمحسن النمر، ومنذر رياحنة، وخالد القيش، ونورا العايق، وهبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني سائد الهواري.

وأضافت مبارك في مقابلة صحافية أن الذي جذبها للمشاركة في المسلسل هو سيناريو العمل الذي تعتبره فريدا، كذلك الشخصية التي تؤديها وهي الفارسة "رمال،" فهي امرأة قوية جدا ولا يمكن أن لا تقع في حبها، فأحبتها منذ قراءة العمل لأول مرة.

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وأوضحت بأنها استعدت لشخصيتها الفارسة البدوية التي تتعامل مع السيوف والخيول والمعارك، من خلال تكثيف التحضيرات وأهمها ممارسة ركوب الخيل وتعلم المبارزة بالسيف واللكمات، ولأن خصال العراك أو المعارك مرتبطة بالرجال أكثر، كان لابد من تعلمها حتى تبدو كرجل يتعارك، ولكن ما جعل الأمر صعباً هو ضغط الوقت في التصوير، الذي جعلنها تقوم بالأمرين معاً، التحضير للشخصية وتطويرها، بالإضافة إلى أدائها في الوقت نفسه.

ولفتت صبا مبارك إلى أنها كانت قلقة جدا من عدم تقبل الجمهور لشخصيتها بهذا الشكل ولكنها أرادت أن تكون الشخصية عفوية وطبيعية، مضيفة:" لأنه منطقي جدا ظهور امرأة في الصحراء تقاتل وتركب الخيل ليست معتادة للمشاهد العربي، فأرادت ألا تكون كاريكاتورية وأن يصدقها الجمهور، وهذا يتطلب أداءً خاصاً وليس فقط التدريب البدني حتى تبدو مقنعة ويتقبلها الجمهور".

أما عن الدافع الأول الذي قد يجذبها في اختيار دور جديد، فقالت مبارك إن ما يهمها جدا تقديم شخصيات متنوعة ولها تأثير وبصمة ورسالة ومعنى، وهذا ما يلفت نظرها للشخصية عند قراءتها، كما تتساءل أيضا هل تشبهها هذه الشخصية أم لا؟ واذا كانت الاجابة "نعم" وتراها تشبهها وتحمل جديدا لا تتردد في قبول العمل، مع وضع الاعتبارات الأخرى في الحسبان مثل فريق العمل والسيناريو والإنتاج والإخراج.