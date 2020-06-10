أفيهات بدرية طلبة الأكثر استخدامًا على "تيك توك" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتصدر "افيهات" الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداولها بشكل واسع، كما أنها الأكثر تداولاً على تطبيق "تيك توك"، حيث يقوم رواده بنشر فيديوهات لهم وهم يقلدون مشاهد شهيرة لبدرية طلبة.

واتبع المشاهير أيضاً الموجة وأصبحوا يقلدونها، خاصة رسالتها عن كورونا "خليك بالبيت" الظاهرة بالفيديو الذي نرصده لكم بـ "فوشيا".

وتعد "أفيهات" بدرية طلبة بأعمالها الفنية المختلفة، ضمن المقولات الأكثر تداولاً واستخداماً بين الشباب، فضلاً عن كونها أصبحت مادة ثرية لمحبي التعليقات الساخرة.

وعند دخولك لتطبيق "تيك توك" الشهير، وإنشاء حساب عليه، فانك تلاحظ كثرة تقليد المتابعين لبدرية طلبة بمشاهدها المقتبسة من أدوار أدتها الفنانة المصرية بالأفلام والمسلسلات.

والممثلة ليلى ابنة الفنان المصري أحمد زاهر، من أشهر مقلدي بدرية طلبة ببعض المقاطع لها على صفحتها الشخصية عبر "تيك توك".

Advertisements

بخفّة دمّها وطرافتها المعهودة، استطاعت بدرية طلبة أن تؤثر بجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق "تيك توك"، وأصبحت مشاهدها الأكثر تداولاً، حتى أن الجمهور طالب بوضع صوتها على تطبيق GPS العام الماضي، والذي سيتضمن أبرز "الأفيهات" الخاصة بها من أعمال قدمتها مسبقاً.

وتعتبر الفنانة المصرية واحدة من الفنانات اللاتي حققن نجاحاً كبيراً بأدوار ثانوية لما تتميز به من موهبة حقيقية وبساطة في الأداء وتقديمها للأدوار الكوميدية بخفة ظل جعلت الجمهور يتابعها بشكل كبير، ويحفظ مشاهدها عن ظهر قلب.

وبعيداً عن الكوميديا، حققت الفنانة المصرية بدرية طلبة نجاحاً كبيراً في مسلسل "البرنس" هذا العام خلال السباق الرمضاني لهذا العام 2020، والمسلسل من بطولة الفنان محمد رمضان.

وصرحت بدرية في لقاء صحفي عن تقديمها دور درامي: "كان محمد سامي بيقولي امتى أقول جمل الهزار وامتى لأ، ماكنش سايبني أقول أي حاجه في أي وقت، لأن (البرنس) تراجيدي ماينفعش أقول براحتي على عكس الدراما الكوميدية، وكان عامل سيطرة عليّا في الكوميديا لأنه عارف أني لما بتساب بهيص".