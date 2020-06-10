شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تستمع بالعطلة الصيفية وأشعة الشمس على المرجيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بصورة جديدة لها و هى تستمع بالعطلة الصيفية، عبر حسابها على تويتر، وظهرت نادين مستلقيه على "مرجيحة " وتستمع بأشعه شمس، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

والأيام الماضية احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها رغم الأجواء الحالية والإلتزام بالعزل المنزلى، حيث نشرت مجموعة من الصور لاحتفالها مع أبنائها فى المنزل، عبرحسابها بموقع "انستجرام".

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و كانت احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وبهذه المناسبة خضعت نادين لجلسة تصوير مع أولادها على الثلج.

وكتبت نادين قائلة: "شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة جوڤانى وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها".