السندرا أمبروسيو بكامل أناقتها في جولة تسوق في زمن "الكورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتزمت النجمة والسوبرموديل الشهيرة السندرا أمبروسيو بالحجر المنزلي الذاتي خلال الفترة الماضية خوفا من زيادة انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي هدد العالم ، وكانت أمبروسيو تستمتع ببعض الوقت مع اطفالها إضافة الي اخذها قسط كافي من الراحة .
السندرا امبروسيو
و بالظهور الأخير للبرازيلية السندار أمبروسيو تأكد الجميع إنها قادرة علي الحفاظ علي إطلالتها نيقة ومميزة حتي بعد التواجد لفترة طويلة بالمنزل، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صورلالسندرا خلال توجها لجولة من أجل التسوق و كانت تقوم بدفع عربية المشتريات الممتلئة ببعض المأكولات إضافة الي باقة كبيرة من الورود ، وكانت السندار أمبروسيو ترتدي ملابس قصيرة ذات تصميم بسيطة " floral " في سانتا مونيكا.
السندرا امبروسيو
و لم تنسي السندرا أمبروسيو البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن ترتدي القناع لكي تتجنب الإصابة بفيروس كورونا ، إلا أنها حرصت أيضا أن يقون القناع الذي ترتديه يحمل النقوش والرسومات وكأنه أحدث موضة ، و لكي تكمل أناقة إطلالتها لم تنسي السندرا ارتداء نظارة شمس ذا تصميم مذهل لاقت اعجاب قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة .
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