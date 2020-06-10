شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات رامى جمال وتوزيع وسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، والتي تتعاون من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ولَم يكشف عن اسمها حتي تكون مفاجأه للجمهور، ولكن تحمل طابع درامي باللهجة المصرية.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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وفي وقت سابق، تألقت إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أون لاين"، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، ويأتي هذا الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت المطربة إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف