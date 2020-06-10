شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. جوليان مور تشارك فى احتجاجات أمريكا للتضامن مع جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جوليان مور بالاحتجاجات التي تندد بمقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، حيث ظهرت في أحد التظاهرات فى حديقة كارل شورز بمنطقة مانهاتن في ولاية نيويورك، ونشرت صورة لها وهي ترتدي الكمامة الواقية وسط المتظاهرين.



جوليان مور

ومن المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونجرس يرأسها نائب ديمقراطي اليوم الأربعاء مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

وسيقدم فيلونايز فلويد (43 عاما) من مدينة ميزوري بولاية تكساس قرب هيوستون شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مع محامي الأسرة بن كرامب وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونجرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء البلاد وخارجها.

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ووفاة جورج فلويد يوم 25 مايو بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أمريكيين من أصل أفريقي على يد الشرطة مما أثار الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية هذا الأسبوع "الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها". وأضاف "هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات كاسحة تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها أمام جلسة موسعة للكونجرس يوم الرابع من يوليو ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون للتصويت عليه في الكونجرس.