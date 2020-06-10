شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل تجمع سمية الخشاب والجمهور بسبب صورة..ونادية النجدي تعلق بقلوب وورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة سمية الخشاب على صفحتها بموقع تبادل الصور الانستجرام ترتدى فستان مناسب للأجواء الصيفية ولم تكتب تعليق، ليعلق جمهورها على الصورة متغزلين فى سمية، إضافة إلي تعليق النجة نادية الجندي علي الصورة بقلوب وورد. في سياق مختلف قامت النجمة سمية الخشاب بتوقيع فيلم "صابر وراضى" مع المنتج أحمد السبكى بطولة أحمد آدم وتنتظراللحظة الحاسمة التى يعلن فيها السبكى عن قرب بدء التصوير الذى توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيرس كورونا المستجد. Advertisements

سمية الخشاب

تغريدة سمية الخشاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصلة غزل تجمع سمية الخشاب والجمهور بسبب صورة..ونادية النجدي تعلق بقلوب وورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.