شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن عمر إسلام خطيب نيللى كريم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أكدت النجمة نيللى كريم خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام شلبى، وزواجها منه خلال الفترة المقبلة بعد قصة حب امتدت لشهور، يرصد ”الخليج 365” 5 معلومات عنه ،لاسيما أن عمر إسلام واحد من أشهر رجال الأعمال الناجحين فى مصر، وهى كالتالى:

نقل عمر إسلام رؤيته التجارية للإعلانات الدعائية التى قدمها فى مصر، وذلك عندما كان طالباً فى لوس أنجلوس.

يعد عمر إسلام، صديق مقرب للنجم عمرو دياب، وامتدت الصداقة إلى العائلتين.

عمر إسلام شلبى، كان متزوجاً من السيدة فلسيطنية الجنسية جنان شاحته، وانجب منها ولد وبنت.

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حصل عمر إسلام على شهادات عليا فى الإقتصاد بإحدى جامعات لوس أنجلوس، كما درس الإقتصاد فى مصر.

يشار إلى أن النجمة نيللى كريم، شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل بـ100 وش، مع النجم آسرياسين، وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من مصطفى دروش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، ودينا ماهر، وزينب عزيز، وأخرون، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة ابو ذكرى .



