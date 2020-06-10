شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة أحمد السقا مع المخرج محمد سامى.. هل يجمعهما عمل جديد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا صورة تجمعه بالمخرج محمد سامى، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث أوضحت الصورة أنهما يدرسان سيناريو جديد، وبمجرد الكشف عن الصورة ، توقع رواد السوشيال ميديا وبدأوا يسألون عن حقيقة تلك الصورة، لاسيما أن هناك صداقة قوية تجمعهما منذ فترة كبيرة.





وبالبحث، تبين أن تلك الصور، ترجع ذكرياتها منذ 3 سنوات، وقتما كان الثنائى يحضران لفيلم جديد كان من المفترض تصويره فى أميركا وقتها، ولكن لم تشاء الأقدار بظهور هذا الفيلم للنور.

ومع الكشف عن عدة صور على حساب سامى والسقا، بدأت التكهنات تظهر بسرعة كبيرة، والكل تساءل حول إمكانية لقاء الثنائى فى عمل درامى جديد يجمعهما فى رمضان المقبل؟.

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يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" جمع السقا وسامى رمضان قبل الماضى، وحققا سوياً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته كل من مى عمر، انجى المقدم، كريم عفيفى ، ادوارد، ريم سامى، صفاء الطوخى، وهبة مجدى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد سامى.



