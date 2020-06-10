- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة لعلم مصر وفلسطين..أحمد زاهر يشكر فنانين من فلسطين نحتوا اسمه على الرمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجاح دور فتحى للنجم أحمد زاهر، فى مسلسل "البرنس"، قد تخطى الحدود المصرية، حيث احتفل مجموعة من الشباب الفلسطينى، بالنجم أحمد زاهر، بطريقة مختلفة ومبتكرة، حيث قاموا بنحت اسمه على الرمال بطريقة جذابة ومبتكرة، ونشر أحمد زاهر الفيديو، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليه قائلا، "شكرا جدا لتعبكم يا فنانين فلسطين تسلم ايديكم عجبتنى جدا و سعيد اوي لوجود اسمى على شواطئ فلسطين شكرا مرة تانية"
احمد زاهر بالرمال
جانب من الفيديو
احمد زاهر بالرمال
وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، صمم فيه أحد متابعيه اسمه على الرمال، وكتب رمضان: "هدية غالية عندي من أحد الشواطئ الفلسطينية، شكراً لحبايبي وجمهوري من الشعب الفلسطيني الغالي ثقة في الله نجاح".
يشار إلى أن محمد رمضان وأحمد زاهر قدما فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم ايهاب، وأحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة لعلم مصر وفلسطين..أحمد زاهر يشكر فنانين من فلسطين نحتوا اسمه على الرمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.