شكرا لقرائتكم خبر عن رقص فى الجنازة والدفن فى الساحل الشمالى.. أغرب وصايا الفنانين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد كبير من نجوم الفن على ترك وصاياهم قبل رحيلهم إما مكتوبة في مذكراتهم أو إعلانها للمقربين منهم ليكون تنفيذ الوصية على عاتقهم، وصايا عديدة تركها هؤلاء النجوم، بعضها كان مثيرا وغريبا عن مسيرتهم الفنية، وبعضها الآخر، كان قريبا ومتعلقا بالجمهور الذى أحبهم طيلة مسيرتهم الفنية.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا أغرب وصايا نجوم الفن الراحلين..

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