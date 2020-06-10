شكرا لقرائتكم خبر عن ماى فانز بيدلعونى..سر جملة دنيا سمير غانم المكررة × 30 بوست يوميا على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أبرز الشخصيات التى قدمتها دنيا سمير غانم خلال السنوات الماضية، كانت شخصية "لهفة الحلوانى"، والتى قدمتها فى مسلسلين، الأول هو "لهفة"، مع على ربيع وسمير غانم، والثانى بدل الحدوتة 3، والذى تناولت فيه أيضا أزمة هوس البعض بالسوشيال ميديا، وتجميع المعجبين والمتابعين، فشخصية لهفة هى لفتاة بسيطة من طبقة متوسطة، تريد أن تعيش أجواء تختلف تماما عن طبيعتها، وأن تتحدث مثل مشاهير السوشيال ميديا، وأن يكون لها آلاف المعجبين الذين يرغبون فى لقاءها والتقاط الصور التذكارية معها، وقد أدت دنيا سمير غانم الشخصية ببراعة من خلال العملين.

ولكن يبدو أن "لهفة" استمرت مع دنيا سمير غانم على السوشيال ميديا، حيث أصبحت دنيا، لا تقوم بنشر أى محتوى، بخلاف صور لشخصياتها التى قدمتها فى السينما والدراما، بنفس التعليق الذى تكتبه دائما بلغة "الفرانكو اراب"، حيث تقول دنيا بلسان لهفة الحلوانى، " My fans 7abayby beydalla3oony msa" أو "مى فانز حبايبى بيدلعونى"، فالأمر أصبح لدى الكثيرين غير مفهوم، هل هى بالفعل دنيا سمير غانم، التى تقوم بنشر هذه الصور والجملة المكرر والثابتة فى كل صورها، أم أن أحد من الذين يعملون معها، هو الذى ينشر المحتوى ويقوم بتكرار الجملة .









تكرار الجملة، والذى وصل لأكثر من 30 صورة، لفت انتباه المتابعين وجمهور دنيا سمير غانم على "انستجرام"، حيث تساءل عن تكرار الجملة، وأسباب نشر دنيا لصورها من أعمالها الفنية بكثافة، حيث يصل الأمر أحيانا إلى 5 أو 6 صور فى اليوم الواحد، وهو أمر مختلف عن طبيعة النجوم الذين قد يكتفون بصورة أو صورتين، والعديد من الصور والفيديوهات فى الـ "ستورى".

















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شخصية لهفة التى رسمتها دنيا سميرغانم خلال أحداث المسلسل، تتحدث بنفس الطريقة فى حياتها العامة، متصنعة أنها من طبقة راقية، وتسعى بكل الطرق أنها تجمع المعجبين، وهى الشخصية البعيدة تماما عن دنيا سمير غانم، التى قدمت عشرات الشخصيات من قبل، ولديها أكثر من 11 متليون متابع على انستجرام، وهى واحدة من أكبرنجمات الوطن العربى امتلاكا للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وهو ما يرجح أن الأمر كله مجرد "إيفيه" من دنيا أو بالاتفاق مع الشخص الذى يقوم بإدارة الحساب.





































دنيا يعرض لها خلال الفترة المقبلة فيلم "تسليم أهالى" والذى يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما لدنيا بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.