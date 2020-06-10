شكرا لقرائتكم خبر عن " من كام يوم " فيلم قصير يوثق مشاعر الخوف والقلق بسبب "كورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم المخرج ميشيل ميلاد الفيلم القصير "من كام يوم" الذي سيتم عرضه بداية من اليوم عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، وقال المخرج ميشيل ميلاد لليوم السابع ، إن أحداث الفيلم تدور حول جائحة كورونا التي نعيشها تلك الأيام ، حيث يتناول الفيلم المشاعر التي نشعر بها من حيث الخوف والقلق والملل وغيرهم ، وكيف أن الحياة الطبيعية التي كنا نسئمها أدركنا أنها نعمة كبيرة ونفتقدها الآن ، فيعتبر الفيلم هو توثيق لكل هذه المشاعر التي نعيشها .

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وأضاف ميشيل ، الفيلم عبارة عن فويس أوفر لشخص يشعر بالوحدة والملل والتعب بسبب مكوثه في البيت في وقت الحظر ، فقرر أن يكتب عن تلك المشاعر والأفكار وتظهر تلك الأفكار علي هيئة صور لأماكن مختلفة في مصر ، وقد أستعنت بعدة اماكن مثل شارع عماد الدين في وسط البلد ، ومنطقة مدينة نصر ، وشبرا ، والفيلم مدته أربع دقائق ونصف ولكنه مليء بالأحداث والتفاصيل ، وهو عبارة عن one man show ، وتصوير ومونتاج إسلام رزق ، موسيقي أمير منير ، وفكرة ميشيل ميلاد .

يذكر أن ميشيل ميلاد هو ممثل ومخرج تخرج من مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج خالد جلال ، وكان أخر أفلامه التي قدمها من إخراجه فيلم " المحطة " والذي حقق نجاحا كبيرا ، حيث حقق نسبة مشاهدة تصل ل ١٥ مليون علي السوشيال ميديا ، كما حصل الفيلم علي العديد من الجوائز داخل وخارج مصر في تونس والسودان وبرلين .