محمد شاهين: أنا عاطل عن العمل منذ أكثر من 10 أشهر!

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث الفنان المصري الشاب محمد شاهين، الحائز على اللقب في الموسم العاشر من برنامج “ستار أكاديمي” للمواهب الغنائية، بصراحة تامة مع متابعيه على حسابه الرسمي على “فايسبوك”، كاشفاً أنه عاطل عن العمل منذ أكثر من عشرة أشهر.

وكتب منشوراً قال فيه: “قبل ما اقول اي حاجة انا بحب اتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش اكتر. انا يا جماعة بقالي اكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت يا رب يا رب يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف اي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع”، في إشارة واضحة منه إلى أنه يفكر في البحث عن عمل خارج الوسط الفني بعد انتهاء أزمة كورونا.

أما أصدقاؤه ومتابعوه فأبدوا دعمهم له وشجعوه على أنه سيجد الفرصة المناسبة لأن الأمور بدأت تعود لوضعها التدريجي، وطالبوه بالاستمرار في العمل في المجال الفني لأنه يمتلك صوتاً جميلاً وموهبة لا يجب أن يفرط بهما.