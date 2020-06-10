حقيقة تدهور صحة محمد عبده.. وجمهوره في هلع!

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر مفاده أن الفنان السعودي محمد عبده تدهورت حالته الصحية مما أثار هلع جمهوره.
لكن ابن الفنان المدعو عبد الرحمن خرج عن صمته الذي كان سائداً من طرف عائلتهم بتغريدة جاء فيها: “يا حبايبي والدي بخير.. انتو بخير؟”. وبذلك يكون نفى كل الشائعات التي طالت صحة والده.
كما أن أحد أصدقاء عبده والذي يدعى صالح الشادي نفى الخبر وعلق بهذه الكلمات: “الصديق الغالي فنان العرب الاستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الاحمر ولا حقيقة لما يشاع حول تدهور صحته حفظه الله ورعاه”.
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