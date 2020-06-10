تغيير كبير في شكل كريم عبد العزيز بسبب نحافته المفرطة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “الاختيار” والذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه، عن التحضير للجزء الثاني من المسلسل، واختارت النجم كريم عبد العزيز ليقوم بدور البطولة فيه.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين النجم المصري والمخرج بيتر ميمي الذي سيقوم بإخراج الجزء الثاني أيضاً، وحقق الخبر ضجة كبيرة بين المتابعين ولاحظ العديد منهم التغيّر الكبير في شكل عبد العزيز بعد خسارته للكثير من الوزن فبدا وجهه متعباً وشاحباً وعلامات النحافة والتأثر من الضعف واضحة على ملامحه.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين الذين عبروا عن قلقهم الشديد حول صحة نجمهم المفضل، متمنيين منه توضيح سبب نحافته المفرطة التي وصل إليها.

ومن المنتظر أن يجسد النجم المصري بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي، والذي اختتم الجزء الأول بالحديث عنه.